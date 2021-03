Alyda Norbruis sil optimisme Bibian Mentel nea ferjitte: "Enoarme ynspirator"

Norbruis pakte har titels op de fyts, mar wie earder aktyf yn de wintersport. Yn dy perioade learde se Mentel kennen. "Ik hie in grutte ôfstudearopdracht yn Snowworld yn Zoetermeer. Dêr wie Bibian ek", fertelt Norbruis. "Se hat me dy dei begelaat. Letter is ús kontakt yntinser wurden en noait wer oergong."

Hiel Nederlân hold fan Mentel, seit Norbruis. "Se is sa'n enoarme ynspirator foar elkenien. Ik ken har út de sport, mar elkenien fielt him wol mei har ferbûn. Har positiviteit wie einleas, yn watfoar situaasje se ek siet. Dat hat my ek altyd ynspirearre, se wie foar my in hiel grut foarbyld. Dat bliuwt ek altyd sa."