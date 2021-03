Histoarikus jout Kanadezen dy't Wergea befrijden in gesicht

Op 15 april wol Meinsma digitaal stilstean by de befrijing fan Wergea. "Dan willen we de resultaten van het historisch onderzoek met elkaar delen. De Canadezen van het regiment van Harris hebben een verhaal voorbereid. En ik vertel vanuit mijn rol iets over het Nederlandse en Friese perspectief. En uiteraard de familie van Harris die erbij aansluit."

Ekstra persoanlik

It is dan wol digitaal, mar dat makket it net minder persoanlik. Neffens Meinsma wurdt it just ekstra spesjaal. "Omdat je met elkaar in gesprek bent. Je wilt het liefst de persoonlijke verhalen van de mensen leren kennen. Dat lukt alleen als je met de mensen in gesprek komt en de verhalen hoort uit hun mond."