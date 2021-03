Danny van der Weijde krijt sit yn Steaten no't Romke de Jong yn Twadde Keamer komt

De 32-jierrige Van der Weijde is sûnt 2014 aktyf yn de polityk. Earder wie er bestjoerslid by de Jonge Democraten yn Fryslân, de jongereinôfdieling fan D66. Van der Weijde komt út Rotterdam en is grutbrocht yn de Hoeksche Waard. Foar de leafde is er nei Fryslân kaam. Hy wennet mei syn man yn Lippenhuzen, yn deselde gemeente as wêr't Romke de Jong weikomt: Opsterlân.