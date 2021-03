Fûgelpits krijt kompensaasje foar ynset by fûgelgryp

It giet om in subsydzje foar ien kear, seit de minister.

Opfangsintra lykas De Fûgelpits ha normaal sprutsen gjin taak by it bestriden fan de fûgelgryp. Mar se ha dizze kear wol in soad kosten makke, om't der in útsûnderlik soad deade wylde fûgels wiene, dy't sy mei opromme hawwe.