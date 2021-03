Belgyske F-16's ûnderskeppe Russyske fleantugen boppen it Waad

De twa strieljagers troffen de Russyske tastellen oan benoarden fan de Nederlânske kust en de Fryske eilannen Skylge en It Amelân. Beide Toepolevs fleagen sûnder transponder en naderen it Nederlânske loftrom. De tastellen setten dêrnei koers nei it Feriene Keninkryk, wêrnei't de F-16's om 12.00 oere hinne werom kearden nei harren basis yn Florennes.

België is op it stuit ferantwurdlik foar de ferdigening fan it loftrom fan de Benelux.