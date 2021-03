20 jier homohoulik yn Fryslân: measte sluten yn Ljouwert en Harns

Op 1 april is it 20 jier lyn dat it earste houlik tusken twa partners fan itselde geslacht sluten waard yn Nederlân. Sûnt dy tiid groeit it oandiel homohouliken yn it totaal tal sluten houliken stadich. Binnen Fryslân binne de ferskillen lykwols grut.

Yn de gemeenten Harns en Ljouwert is by goed 19 op de 1.000 houliken sprake fan in homohoulik. Yn Dantumadiel en Achtkarspelen leit it oandiel folle leger; dêr is respektyflik hast 3 en goed 6 op de 1.000 houliken in homohoulik.

Amsterdam en Biblebelt

Ek lanlik is te sjen dat foaral yn de stedske regio's homohouliken sluten wurde. Yn hiel Nederlân binne 17 op de 1.000 troude stellen fan itselde geslacht. Yn Fryslân komme allinnich de gemeenten Eaststellingwerf (17,2), Weststellingwerf (19,1) en de earder neamde gemeenten Harns en Ljouwert dêr boppeút.