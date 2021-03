Johan Veenstra eareboarger: "Ik wete zeker da'k vannaacht niet slaopen zal"

"Vijftig jaar schrijver. Een taalvirtuoos in het Stellingwerfs, ontroerend, humoristisch, met veel fantasie. Een talent komt pas tot ontwikkeling als je er wat mee doet." Veenstra iepene op 1 maart yn de dialektmoanne de riedsgearkomste en mocht moandei de twadde riedsgearkomste dizze moanne ek mei in eigen beskôging ôfslute. Mar dat wie dus mei in reden.

Beskieden en noflik minske

Van de Nadort sei dat er Veenstra de ôfrûne jierren ek persoanlik kennen leard hat. "Ik heb me kostelijk vermaakt tijdens de verhalen bij bijeenkomsten van nieuwe inwoners", sei de boargemaster. "Een bescheiden en zeer plezierig mens in de omgang. Iemand die zoveel heeft betekend voor de streektaal en deze gemeente kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan." Dêrom hie de ried earder al yn in besletten gearkomste besletten om Veenstra ta eareboarger te beneamen.

Veenstra wie folslein ferbjustere, hy fûn it geweldich. Hy hie earder tocht dat 2020 in feestlik jier foar him wurde soe. Dat is troch corona neat wurden, al wûn er yn septimber wol de Rink van der Veldepriis 2020. Dat wie foar it earst dat in broek yn in streektaal dy priis wûn.