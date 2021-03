IFK Jeu de Pelote giet foar it twadde jier op rige net troch

It kampioenskip wurdt al jierren hâlden op it plein fan Easterlittens. Ferskate doarpen nimme it tsjinelkoar op. Pelote is in keatsfariant, dy't fierder yn Fryslân net in hiel soad spile wurdt.

Neffens de organisaasje is it net mooglik om derfoar te soargjen dat op it plein elkenien oardel meter by elkoar út de buert bliuwt. En de organisaasje hat der gjin fertrouwen yn dat de oardelmeterregel gau ferdwynt. Se geane derfan út dat it IFK yn 2022 wol trochgean kin.