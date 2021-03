FIDEO: "Sa’n jong famke komt my dan fertellen hoe’t it moat", it ferhaal fan Taco

Hoe is it om twongen help ta te litten? Yn de fjirde ôflevering fan Fan binnenút docht Taco syn ferhaal. Hy hat in jier lang jeugdbeskerming oer de flier hân. "It hie myn dochter wêze kinnen en dy komt my dan fertellen hoe't it moat." Jeugdbeskermer Hans fertelt hoe't hy troch foaroardielen hinne moat sadree't er troch de foardoar is. Hy is eins wol foar in 'opvoeddiploma'.