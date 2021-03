Muntsjesyl sjocht neat yn Grinslanner anneksaasje: "Maar misschien zijn we nog wel wat geld waard"

It doarp stiet de lêste wiken yn de belangstelling, omdat it doarp neat sjocht yn it ferfryskjen fan de namme. "De ene zegt 'Munnekezijl', de ander 'Muntjesyl', het wordt van alles genoemd. Maar we willen op de borden graag 'Munnekezijl' en het Fries eronder", leit foarsitter Jan-Teunis Zuidema fan it pleatslik belang de argewaasje út.

"Wij willen het graag houden zoals het was. Maar dit bord kunnen we niet houden", wiist Zuidema op de fernielde kombuorden. It stekt Muntsjesyl foaral dat der foar oare saken gjin jild frijmakke wurdt. "We wilden ook wat verkeersmaatregelen, daar is geen geld voor."

In anneksaasje troch Grinslân sjocht Zuidema lykwols net sitten. "Het gras is bij de buren altijd groener, daar zal vast ook wat zijn. Maar misschien zijn we nog wel wat geld waard. Of jullie zijn blij dat jullie ons kwijt zijn", laket Zuidema.