Van den Belt lit rebûlje efter him: "Wil komende drie jaar doorgaan"

Wol binne dêrfoar in oantal saken fan belang foar Van den Belt. "Dat moet in een setting met mensen die elkaar vertrouwen. Ik denk dat we goud in handen hebben als club met goede mensen die elkaar vertrouwen en bewezen hebben dat ze het kunnen." Hoe sjocht hy nei de rol fan Smid? "Ype past daar wel bij, maar in de rol als erevoorzitter."

Henk de Jong langer by Cambuur

Trainer Henk de Jong hat in kontrakt dat noch in jier trochrint, mar de Drachtster makket him op foar kontraktferlinging. Op de fraach oan Van den Belt oft dat in formaliteit is, is de direkteur dúdlik: "Ja."