'Eaststellingwerf moat oprop stypje om lijen Molukske mienskip te erkennen'

De boargemasters fan santjin gemeenten mei in grutte Molukske mienskip diene har oprop ferline wike. Se fine dat it regear erkenne moat dat it santich jier lyn net goed gien is, doe't de Molukkers nei Nederlân kamen, omdat se yn har eigen lân net mear feilich wiene. "Het zou het nieuwe kabinet sieren om het bijzondere historische moment dit jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag", skriuwe de boargemasters.

De minsken waarden yn kampen ûnderbrocht en waarden kwalik holpen. Dat hat laat ta in soad lijen, lilkens en ûnbegryp, en dat spilet hjoed-de-dei ek noch. Yn Eaststellingwerf is ek in grutte Molukske mienskip.