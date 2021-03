Ljouwerter inisjatyf 058bezorgd krijt ferfolch foar winkellju op 058.nl

Sa wolle se it ek mei 058.nl dwaan, as tsjinwicht tsjin Amazon, Bol.com of AliExpress. "Ja, eigenlijk wel. Bij 058.nl willen we ook het geld voor de Leeuwarder ondernemer houden", leit Van der Wal út. "Lokaal besteld, lokaal betaald en lokaal bezorgd."

Flotte besoarging

Petearen mei fytskoeriers binne folop oan de gong. Sa kin de konsumint aanst klean of skuon keapje en se bygelyks binnen in healoere mei in fytskoerier besoargje litte. Mar regulier besoargje litte of click & collect kin ek.

058bezorgd en 058.nl kinne de lokale ekonomy stypje, net allinnich yn coronatiid, mar ek dêrnei. En as it in sukses wurdt, dan kin it ek op oare plakken opset wurde.