Minder nije besmettingen as snein, trochsneed giet wol omheech

De lêste kear dat it deistige trochsneed sa heech lei, wie op 27 desimber.

Measten yn Ljouwert

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeenten Ljouwert (50) en Súdwest-Fryslân (35). Yn Tytsjerksteradiel binne der njoggen nije besmettingen by kaam. Moandei waard bekend dat yn dy gemeente in grutte útbraak is yn it azc. De besmettingssifers fan dy útbraak binne de ôfrûne wiken al meinaam.

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Der wie ien nije sikehûsopname yn ús provinsje. Dat giet om in ynwenner fan Weststellingwerf.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):