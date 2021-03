41 bewenners fan azc Burgum besmet mei coronafirus, net in soad klachten

"Rond 16 maart kregen we door dat er een paar peuters besmet waren", fertelt lokaasjemanager Miranda Bakker. "Die hebben weer vaders, moeders en broertjes en zusjes."

In part fan de minsken dêr't it om giet is nei in spesjale lokaasje yn Haren yn Grinslân brocht. Dy hat it Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, it COA, dêr ynrjochte. De lokaasje is bedoeld foar minsken fan wa't de wenromte yn in azc net geskikt is om yn isolaasje of karantêne te gean. In oar part fan de besmette asylsikers is yn it azc sels yn isolaasje gien.

Hast gjin klachten

It giet goed mei de besmette minsken, seit Bakker. "Er zijn weinig tot geen klachten. De kinderen hebben soms een snotneus of moeten hoesten. Maar we hebben heel veel geluk, de mensen zijn niet ernstig ziek."