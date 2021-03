FC Burgum yn de race foar titel 'Sportaccommodatie van het Jaar 2021'

By de takenning wurdt benammen sjoen nei hoe duorsum klups binne. En dan giet it net allinne om it brûken fan sinnepanielen of it isolearjen fan de akkommodaasjes, mar ek hoe't oare saken - lykas de omjouwing - dêrby belutsen wurde. Op 22 april wurdt bekend of FC Burgum him tenei 'Sportaccommodatie van het Jaar 2021' neame mei.