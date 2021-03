Biste-ambulânse De Waadhoeke wol feroaring yn wetsartikel: "In bist is gjin ding"

De deade pup dy't ferline wike fûn waard oan de kant fan de dyk, is oanlieding foar de biste-ambulânse om yn aksje te kommen. It is noch altyd net dúdlik wa't it bistje dêr delsmiten hat en hoe't it hûntsje oan syn ein kaam is. Mar de dieder is net strafber neffens de wetjouwing.

Genôch jild foar kremaasje

Der is yntusken genôch jild ynsammele om it deade hûntsje in kremaasje te jaan. Wannear't dy kremaasje is, is noch net bekend. By de kremaasje wol de biste-ambulânse in minút stilte hâlde om oan te jaan dat in bist in weardich ôfskied fertsjinnet.