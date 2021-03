Ynwenners Warkum heffe it glês op glêsfezel

Yn maart sette der in kampanje útein yn de stêd om minsken te attindearjen op de mooglikheid om har oan te melden foar rap ynternet. Yn in koart skoftke tiid melden har genôch ynwenners oan, sadat der fuortendaliks begûn wurde kin mei de oanlis.

Richard de Vries, foarsitter fan Pleatslik Belang Warkum, is optein dat sa folle ynwenners har oanmeld hawwe. "Thuiswerken, onderwijs en ontspanning; we merken in deze tijd meer dan ooit hoe belangrijk het is om over goed en snel internet te beschikken."