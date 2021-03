Gjin 'waarm bad' foar earste swimmers iepenloftswimbad It Gryn

Troch de lockdown binne de oerdekte swimbaden al sûnt desimber ticht foar it publyk, mei útsûndering fan swimlessen dy't in pear wike lyn wer útein set binne. Gewoanwei iepenet swimbad It Gryn pas yn maaie de doarren. "Ik ben heel blij dat wij zes weken eerder open kunnen. Niet alleen ik, maar de gehele organisatie heeft er heel veel zin in. We mogen weer, eindelijk!", fertelt bedriuwslieder Arnold van Oostrum fan It Gryn.

Gjin "waarm bad"

Swimmers dy't net wachtsje kinne op it iepenjen fan de binnenbaden, hoege gjin echt "waarm bad" yn Stie te ferwachtsjen. "De temperatuur van het water zal 21 graden zijn, dat is niet warm", fertelt Arnold van Oostrum. "Vaak is de temperatuur rond de 24 graden. Onder andere door de Wim Hof-methode vinden steeds meer zwemmers het leuk om in een koud bad te gaan zwemmen."

De kachel omheech

Swimmers fan Orca út Ljouwert hiene moandeitemoarn de eare om der as earste yn te springen. "Het was nog best fris met 21 graden, net wat aan de koude kant", fûn ien fan de swimmers. "We gaan de kachel nog een paar graden omhoog doen, dan scheelt het niet heel veel meer met binnen zwemmen", fertelt Van Oostrum. "In de nacht verlies je toch gauw twee of drie graden warmte. Dat levert ons een beetje extra stookkosten op, maar in deze coronatijd is het belangrijk dat je mensen toch iets kunt bieden."