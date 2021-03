Tekoarten ûnderdielen fytshannel troch stagnearen seehannel

De hiele hannel oer see gie ûnder de corona-krisis al stroef om't de produksje yn Azië in skoftke stillein hat. No komt dizze situaasje der ek noch by. "Der steane no fytsen oardel moanne te wachtsjen op reparaasje, om't we wachtsje op ûnderdielen. Ek de fytsprodusinten hawwe der lêst fan. Der komt by ús yn de winkel gjin mountainbike mear by", sa seit Kramer.

It stekt wol dat hy no nee ferkeapje moat, want it binne drokke tiden troch de coronakrisis. In soad minsken geane der yn de bûtenloft op út en fytse in soad. Hy tinkt dat de takomst ûnrêstich wurdt. "It seizoen moat noch begjinne, mar ik bin no al oan it ynkeapjen foar de simmer yn 2022, dat haw ik noch nea meimakke."