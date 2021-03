Henk de Jong nei ferlies: "Net fan dat heale wurk, mar potdomme over mijn lijk"

Oanfierder Erik Schouten wie it mei syn trainer iens dat it benammen yn de earste helte mis gie. "De eerste helft hadden we het in balbezit, en ook bij balverlies, niet goed voor elkaar. De tweede helft zetten we dan wat om, dan voetballen we er ook makkelijk doorheen, maar dan valt die goal niet. Terwijl we echt een paar grote kansen kregen. Dat is heel erg zuur."

Sels nei de 2-0 hie de ferdigener noch it idee dat der wat te heljen wie. "We hadden echt wel het geloof dat het nog kon. We creëerden echt heel veel, schieten nog op de paal, hun keeper pakt er een paar. maar als je dan de 3-1 tegen krijgt is het klaar. Dan sta je na afloop met een rotgevoel. We weten dat we niet het hele jaar alles kunnen winnen, en dit hoort er dan bij. Nu moeten we echte mannen zijn en doorgaan naar de volgende wedstrijd."