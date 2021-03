SC Cambuur teloarstellend ûnderút op besite by Roda JC

Ljouwerters sette oan, Roda profitearret

Tweintich minuten foar tiid wie Mees Hoedemakers noch tichtby de lykmakker, mar syn skot gie krekt njonken de goal. Dat wie wol oanlieding foar Cambuur om nochris oan te setten. In pear minuten letter rekke Mühren de peal nei in prima oanfal oer rjochts. Efkes letter krige wer Hoedemakers in grutte kâns, mar keeper Hoekstra stie wer yn it paad. Oan de oare kant fan it fjild wie it Roda dat wol skoarde, doe't Pflücke gjin bûtenspul stie en der 2-0 fan makke.

Fiif minuten foar tiid brocht Mühren de spanning werom yn it duel, doe't hy de 2-1 makke. Dy spanning yn de wedstriid duorre net lang, want út in hoekskop fan de thúsploech gie der fan alles mis achteryn by Cambuur sadat Luijckx der 3-1 fan meitsje koe.

It is pas de fjirde nederlaach fan it seizoen foar Cambuur, dat noch wol oan de lieding stiet yn de earste difyzje.