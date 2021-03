CDA-pommerant Sjoerd Galema: "Pieter Omtzigt moat fise-premier wurde"

Neffens âld-deputearre Galema is it fertrouwen fan de boarger yn de polityk fan 'e wike nei in djiptepunt gien doe't dúdlik waard dat oan de ûnderhannelingstafel foar in nij kabinet de posysje fan CDA-Keamerlid Omtzigt ta diskusje like te stean. Op de papieren fan ferkenner Ollongren wie te lêzen Omtzigt, functie elders.

'Dialooch wer sykje'

Galema fynt dat dêrmei de posysje fan it Keamerlid ûndermine wurdt. Dêr komt neffens him by dat Omtzigt in soad foarkarstimmen hat, mar dochs negearre wurdt. Dat docht de polityk gjin goed. Hy tinkt dat it fertrouwen fan de boarger dêrmei ek skeind wurdt en dat minsken lykas Omtzigt just koestere wurde moatte. De dialooch moat neffens him wer socht wurde en de skerpe rânen moatte derfan ôf. It kommende kabinet moat wat dwaan mei de wjerstân dy't dêroer ûntstien is, sa seit Galema.

Fierders pleitet Galema foar in regearakkoart foar twa jier op haadlinen. Dêrnei soe wer sjoen wurde kinne hoe't de partijen fierder moatte. De kâns dat it CDA yn it kabinet komt, is lyts tinkt Galema: "It CDA sil wol twa kear neitinke foar't se der ynstappe."