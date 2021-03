Suzan Kuypers blikt werom op jeugd mei dominante Turkske heit

Yn it boek 'De Atlas van Overal' blikt Deniz Kuypers werom op harren jeugd yn Hengelo mei in Nederlânske mem en in autoritêre Turkske heit. Neist dizze húshâlding yn Nederlân hat er noch in frou en bern yn Turkije. Geregeld reiziget er tusken de twa wrâlden hinne en wer, mar nergens fielt er him echt thús. Yn it gesin bestiet in soad ferbaal en fysyk geweld.

Syktocht nei dy thúsfiele

As Deniz 20 jier is, reiziget er nei Amearika om dêrnei jierrenlang gjin kontakt mear te ûnderhâlden mei syn famylje. Dochs kin er syn bysûndere famyljeskiednis net langer ûntkenne, as er sels bern krijt. Wat is thús? Kinst dy thúsfiele yn in nij lân? Is dit gefoel itselde as wat syn eigen heit fielde doe't dy út Turkije wei nei Nederlân kaam? Wannear't Deniz it kontakt mei syn suster Suzan wer oppakt, wurde se close en prate se in soad oer harren bysûndere jeugd. It is de basis foar syn roman dêr't Suzan in belangrike rol yn spilet as syn klankboerd.