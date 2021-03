Omrop Fryslân stjoert alle sneinen live fan 10.00 oere ôf in tsjerketsjinst út. Dizze snein is dat út De Oase wei, de tsjerke fan de protestantske gemeente yn Drachten. Dûmny Peter Smilde is de foargonger en Wietse Ouwejan bespilet it oargel. Sera Noa sjongt en fierdere muzikale meiwurking komt fan toetsenist/gitarist Rik Jan Schilder.