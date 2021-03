Stipemars foar Omtzigt ek op De Lemmer

Omtzigt kaam yn it nijs om't er op it fêsthâldende manier de taslagge-affêre foar it politike fuotljocht brocht. Goed 20.000 húshâldingen wiene troch de Belestingtsjinst ûnterjochte as fraudeurs bestimpele. It kaam sels ta in parlemintêre enkête dy't einlik de fal fan it kabinet-Rutte ta gefolch hie. Omtzigt driget no op in sydspoar set te wurden yn Den Haag.