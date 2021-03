Op Burgernet waard oproppen út te sjen nei in 22-jierrige man dy't wat te krijen hawwe soe mei in 'ernstig incident'. Al gau waard yn de buert in fertochte oanhâlden. De plysje hat de omjouwing ôfset mei linten en de resjerzje is mei in ûndersyk begûn. Mear is op dit stuit noch net bekend.