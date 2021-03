Aris wint wer ris nei alve ferliezen op rige

Ditkear hie Aris, dat earder dizze wike ôfskie naam fan de blessearre Jean-Victor Mukama, opnij in goed begjin: it earste kwart waard mei 19-15 ôfsletten.

Yn de twadde perioade pakten de Ljouwerters goed troch en by it skoft stiene se op 45-29. Yn it tredde kwart waard it 72-47. De Sailors kamen yn it lêste kwart noch wol wat werom, mar de winst kaam net mear yn gefaar: 90-72.

Elite B

Aris stiet nei 4 wedstriden op it fjirde plak fan de Elite B mei 6 punten. Om troch te gean nei de play-offs om it kampioenskip, moatte de Ljouwerters twadde wurde. It ferskil mei nûmer twa Weert is no 10 punten.