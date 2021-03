Muntsjesyl anneksearre troch Grinslanner gemeente Westerkwartier

It doarp Muntsjesyl is dit wykein ynnaam troch de Grinslanner gemeente Westerkwartier. Alteast, dat docht bliken út foto's dy't opdûke op de Facebookpagina fan Pleatslik Belang Muntsjesyl. Dêrop is te sjen hoe't ûnder de Nederlânske namme Munnekezijl op de kombuorden oan de râne fan it doarp as gemeente Westerkwartier stiet. Muntsjesyl heart offisjeel by de gemeente Noardeast-Fryslân.