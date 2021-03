Sa wûn LDODK it twadde play-off duel tsjin Fortuna

Om't LDODK de earste wedstriid fan de best-of-three ferlear, is der in tredde wedstriid nedich. Dy wurdt tiisdei spile yn Delft. Mei de winst hat de ploech fan Henk Jan Mulder ek in nuvere statistyk efter har litten: foar it earst sûnt de ynfiering wûn LDODK in wedstriid yn de play-offs.