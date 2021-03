Minder iensum troch in bân mei in byldzjend keunstwurk

Ien fan de dielnimmers is de 87-jierrige Josephine Land-Cohen. Se hat al mear as in jier in stien te lien, makke troch byldzjend keunstner Rosa Sijben. Se hat it keunstwurk sels in namme jûn: Olivier. "Iedere ochtend haal ik hem uit zijn doosje en soms valt hij en dan zet ik hem weer overeind", sa fertelt Land-Cohen.

Film as keunstwurk

It wie earst de bedoeling dat de keunstwurken by de dielnimmers thús tentoansteld wurde soene en dat publyk delkomme koe, mar doe kaam it coronafirus. Sijben moast alles omgoaie en hat úteinlik in film makke fan de dielnimmers en harren lienfoarwerpen. "De film is uiteindelijk het kunstwerk geworden dat we met z'n allen hebben gemaakt. Ik denk dat het leuk kan zijn om bij te dragen aan een groter geheel waar ook andere mensen aan bijdragen, zonder dat je elkaar fiysiek hebt ontmoet." De film is sneon coronaproof yn premjêre gien.