Supportersferiening Cambuur ropt op: freegje net om restitúsje seizoenkaarten

Cambuurfans dy't in seizoenkaart kocht ha, kinne jild weromkrije omdat se troch de coronakrisis net by de wedstriden wêze koene. Neffens Kees Elzinga fan Kern van Cambuur hat de klup dat jild lykwols hurd nedich. "Daarom vragen we mensen, als het enigszins kan, geen restitutie te vragen."

"We zitten nu al een jaar in de coronatijd, dat betekent dat er gewoon eigenlijk geen inkomsten zijn", seit Elzinga. "Gelukkig waren er inkomsten uit de verkoop van seizoenkaarten. Als je dat bedrag terug moet betalen, hakt dat er enorm op in."

It grutste tal fan de supporters binne ree om yndie gjin restitúsje te freegjen. "88 procent heeft nu gezegd dat ze geen geld terug willen en ook bij de sponsoren is de bereidheid om te betalen groot."