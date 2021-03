Nije datum foar Roze Zaterdag yn Ljouwert, no op 16 oktober

De organisaasje hat keazen foar 16 oktober om't dat de earste sneon is nei Coming Out Dag (11 oktober). "We zijn blij dat op deze manier alsnog Roze Zaterdag in Leeuwarden gevierd kan worden", seit Simon Timmerman, foarsitter fan Stichting Roze Zaterdagen Nederland. "Een Roze Zaterdag in oktober is nog nooit voor gekomen en uniek, maar het zijn dan ook unieke omstandigheden. Na de zomer hebben we vermoedelijk minder last van beperkingen. En al weet je het natuurlijk nooit, opschuiven naar 16 oktober is een realistisch besluit."