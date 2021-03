Hoe komt it mei de iepenloftspullen dizze simmer?

"Sjoch, op dizze greide moat it dan yn septimber los gean." Mei grutte stappen rint Montsma troch in fjild yn Ryptsjerk. It is no noch grien, mar oer in pear moannen moat der genôch mais stean om it stik Maistiid op te fieren. It stik giet oer ferskate famyljes dy't spul mei-inoar hawwe..

"Ferline jier waard alles al ôfsein", sa fertelt Montsma. "Dat kaam doe wol efkes hurd oan, want we hiene alles al klear. Foar dit jier hawwe we dus de gok nommen om it dochs trochgean te litten, want we hawwe it yn prinsipe ek noch te lizzen. We hawwe it gewoan meinommen nei dit jier. De regelingen binne ek feroare, want nei 1 july meist neffens it regear gewoan dingen organisearje. Jo krije dan in fergoeding. It is allegearre wol spannend, mar we gean derfoar."