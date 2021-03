HEA! Heit en soan te kuierjen

Heit Wim Booijink fan Oentsjerk makket in lange kuier mei syn soan Bas. Bas hat in ferstanlike beheining en wennet net thús. Mar ien kear yn de twa wiken is er in wykein by syn heit en dan lûke se derop út. Al kuierjende romje se ek nochris in soad smoargens op. Bas wiist syn heit dan wêr't de rommel leit.