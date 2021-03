Cambuur Sjoernaal: Facetime mei Curaçao en Peter van der Vlag op krukken

Noch njoggen wedstriden spilet SC Cambuur yn de earste difyzje om dan, as it sa trochgiet as no, folgjend seizoen út te kommen yn de earedifyzje. Snein stiet der wer in pittige tsjinstanner te wachtsjen: yn Kerkrade spylje de Ljouwerters tsjin Roda JC. Yn dit Cambuur Sjoernaal sjogge we foarút op dat duel. Ek hawwe we kontakt mei Kurasao, dêr't Cambuurspiler Jarchinio Antonia dizze wike syn earste ynterlângoal makke. En we prate mei keeperstrainer Peter van der Vlag, dy't in wike nei it oprinnen fan in slimme blessuere werom is yn Ljouwert.