Omrop TIP: De passy fan Abbegea

Op 3 april 1942 waard yn it tsjerkje fan Abbegea de Matthäus Passion útfierd troch in lyts doarpskoar sûnder ûnderfining. It konsert waard fan grutte betsjutting foar de oanwêzigen en foar in lettere generaasje musisy. De âlders fan dirigint Gerben van der Veen songen yn 1942 beiden yn it koar. It stik soe it muzikale hert fan harren houlik en húshâlding wurde.