Auto klapt op beam by Surhústerfean, bestjoerder naait út

De plysje krige de melding oer it ûngelok om sawat healwei twaen. Op it plak fan it ûngelok trof de plysje in lege auto oan. In oere letter is in persoan oanhâlden foar it útnaaien op it plak fan it ûngelok en foar dronken riden. Fierders hie er gjin rydbewiis by him en hie er de rimen net om yn auto.