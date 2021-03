Deputearre Hoogland: "Allegear de lampen út om oandacht te freegjen foar de natuer"

"In oerke de lampen út rêdt fansels net direkt it klimaat en de natuer, mar it is wol in moai gebear om der omtinken foar te freegjen", seit Hoogland. Op it provinsjehûs yn Ljouwert sil it tusken healwei njoggenen en healwei tsienen yn alle gefallen tsjuster wêze. En ek yn oare provinsjale gebouwen as brêgewippershúskes en betsjinningssintrales foar it farferkear giet it ljocht út.

Hoogland hopet dat bedriuwen, organisaasjes en ek partikulieren it inisjatyf folgje. "Litte wy Fryslân sa tsjuster mooglik meitsje mei Earth Hour. Sa kinne wy mei ús allen enerzjy besparje. En boppedat, by kearsljocht in boek lêze, in goed petear fiere of in spultsje dwaan, kin noch hiel noflik wêze ek."

Net allinne de provinsje docht mei oan Earth Hour. Ek bygelyks yn gemeenten as Tytsjerksteradiel, Hearrenfean en Waadhoeke sil it sneontejûn tsjusterder wêze as gewoanwei.