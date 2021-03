Rykswettersteat leit 800 keunststof tonnen lâns lytsere fargeulen yn Waadsee

Foar de keunststof markearringen jildt dat net, dy gean in jier as fyftjin mei. Dat skeelt materiaal, mar ek de kosten fan ferfanging. Se bliuwe ek better op harren plak lizzen as de houten en dat makket se neffens Rykswettersteat feiliger.

Rykswettersteat is de kommende wike noch mei trije skippen ûnderweis, om alle lytsere fargeulen fan keunststof tonnen te foarsjen. Yn it hiele Waadgebiet giet it mei-inoar wol om in stik as 800 tonnen, seit nautysk adviseur Johan Penninga fan Rykswettersteat. It is de bedoeling om noch foar it peaskewykein dien wurk te meitsjen.