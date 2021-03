Frysk Blockbusterfûns oprjochte foar grutte teäter- en museumeveneminten yn Fryslân

Produsinten en organisaasjes kinne jild liene út it fûns. Foar ambisjeuze projekten binne by de opstart faak flinke ynvestearringen nedich, dêr't dreech jildsjitters foar te finen binne. Dêr wol it Blockbusterfûns in rol yn spylje. Fred Tuininga fan it fûns: "Wij gaan uit van blockbusters die een succes worden en waar bij de uitvoering voldoende middelen vrijkomen om de lening terug te betalen."

It fûns is in inisjatyf fan Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Fred Tuininga is beneamd as foarsitter fan it teäterfûns en Siart Smit, ek bekend fan it Skylger festival Oerol, as foarsitter fan it museumfûns.