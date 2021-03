Kuorbaltalint Ran Faber wol titels pakke mei LDODK: "Ik wol de bêste wurde"

Oer syn ambysjes yn it kuorbal is Faber dúdlik. "Ik wol gewoan hiel graach de bêste wêze. Eigentlik altyd al en dat haw ik no noch hieltyd. Myn grutte ambysje wie om yn it earste fan LDODK te spyljen en dat giet no goed. Myn úteinlike ambysje is dat ik hiel graach yn it Nederlânsk team kuorbalje wol."

Syn ambysjes en prestaasjes meitsje yndruk yn de kuorbalwrâld. Mar dat er in talint neamd wurdt, dêr kin er úteinlik net safolle mei. "Ik ha altyd leard, fan it wurd talint wurde je in bytsje eigenwiis en arrogant. Talint fyn ik in hiel moaie beneaming, mar as ik it sa fiel, wit ik net echt."