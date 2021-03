2020 wie in topjier foar túnsintra, mar troch de lockdown is it jild alwer fuort

"Wy hawwe in fantastysk jier draaid yn de túnsintra: 19 persint yn de plus. Wy hiene fansels geweldich waar yn de maitiid en boppedat wie der corona. Men koe wol feilich yn de eigen tún oan de gong", fertelt direkteur Frank van der Heide fan Tuinbranche Nederland.

Op ôfspraak winkelje

Ek no witte minsken de túnsintra wer goed te finen, al kinne je net samar mear nei binnen stappe. Troch de lockdown moatte je no fjouwer oeren yn 't foar in ôfspraak meitsje en kin der mar in beheind oantal minsken nei binnen.

Foar de measte klanten is it in útkomst, mar foar de brânsj is it in tsjinfaller. "Ik fyn it spitich dat der no sa min perspektyf is foar ús. Fyftich minsken yn in winkel sa grut as dy fan ús is net genôch om it foarjier troch te kommen", leit Johanneke Terpstra fan Groencentrum Witmarsum út.