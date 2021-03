De alderlêste iisbrekker fan de Rotterdamske haven, de RPA 20, is ûnderweis nei Jutryp. It skip is kocht troch oanimmer en skûtsjeskipper Siebo Zijsling. Earder is ek al it susterskip RPA 24 oanskaft. Foar de haven is it te djoer om in iisbrekker yn de feart te hâlden, wylst dat hast net mear nedich is fanwege de waarmere winters.