Wykels Hallum hat primeur mei fuotbalfjildmeander

De meander kin mei in app bestjoerd wurde. "De kwaliteit fan de gersmat is better. It lyts bytsje gers dat der ôfhelle wurdt, tsjinnet wer as fiedsel foar de gersplant. Dêrtrocht wurdt it gers tichter en is der minder ûnkrûd."

"Ik haw der alle dagen efkes west, om't ik it sels ek wol spannend fyn," seit Steegstra. "It apparaat is net goedkeap, mar yn 80 persint fan de gefallen ferhiere wy de masinen. As je it ferlykje mei in dieselmeander dêr't ek ien op ride moat, dan is it wol goedkeaper."