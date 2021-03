Stichting Iepenwacht Fryslân bringt beammen werom yn Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân plantet 300 nije beammen, om't der yn de ôfrûne jierren in soad beammen ferdwûn binne troch âlderdom of sykten lykas de esketakstjerte en de ypsykte. De gemeente docht it tegearre mei Stichting Iepenwacht Fryslân, dy't it karakteristike lânskip werombringe wol.