Smellingerlân makket tsjerkefisy: wat moat der barre mei religieus erfgoed?

De gemeente hat foar de fisy 50.000 euro krigen fan it regear. Yn Smellingerlân binne 33 histoaryske tsjerken en twa kleasters. It ûndersyk moat dúdlik meitsje wat de wearde fan it religieuze erfgoed is foar de mienskip en wat de kânsen en problemen binne. De útkomsten fan de enkête moatte oanlieding jaan ta fierdere stappen.