Waadferiening-gidsen sliepe tenei ûnder âlde spikerbroeken en op restôffal

De Waadferiening biedt tenei in bysûndere stoarmtinte oan: in tinte dy't makke is fan acht fersliten spikerbroeken en in grûnseil dat makke is fan restôffal. Waadgidsen hawwe de tinte fan BlueCAMP de ôfrûne jierren al test. It is de earste tinte dy't makke is fan recyclede fezels.