SC Cambuur riedt him ta op Roda JC: Kallon werom yn seleksje, Jacobs noch net

"Dit is foar de tarieding folle better", seit De Jong. "We traine sneontemiddei noch licht, dan de bus yn en om in oere of tsien binne we yn it hotel. Dan is de snein noch wol lang, mar it is folle better as op de wedstriiddei goed trije oeren yn de bus te sitten en dan noch te fuotbaljen."

Cambuur kin yn de wedstriid tsjin Roda JC noch net beskikke oer Jamie Jacobs. Hy is noch net fit genôch. Dat jildt ek foar Mitchel Paulissen. Dêr stiet foaroer dat Issa Kallon wol wer by de seleksje sit, mar hy kin noch net in hiele wedstriid spylje.

De Jong woe noch net safolle sizze oer de opstelling. "Ik wol it moarn noch efkes besjen en de jonges witte it dus ek noch net." De kâns is oanwêzich dat er mei deselde alve manlju begjint as yn de wedstriid tsjin Eindhoven. "It soe kinne", is it koarte kommentaar op dy stelling.