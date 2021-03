Wurkstraf en healjier sel ûnder betingst easke tsjin himptylder De Houtigehage

It iepenbier ministearje hat in wurkstraf fan 180 oeren en in selstraf fan seis moannen ûnder betingst easke tsjin in 30-jierrige man fan De Houtigehage. De man hie yn himpkwekerij yn in loads yn Tynaarlo. Dy runde hy tegearre mei in man út Grinslân, dêr't in jier selstraf tsjin easke is.